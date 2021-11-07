Внешность украинского лидера стала предметом бурных обсуждений в сети. Все из-за фотографии, которую президент опубликовал 7 ноября.

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Что не так со фотографией

На фото, которое глава украинского государства разместил на странице в инстаграмме, видно, что у 43-летнего политика появилась седина.

Через несколько часов пост политика собрал более 115 тысяч лайков, а также тысячи комментариев. Многие пользователи социальной сети заметили, что у Зеленского с правой стороны головы видны светлые пряди волос.

Обратите внимание! Возможно, это только игра света, поскольку еще недавно седины у президента на фотографиях не было.



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Как реагируют пользователи соцсетей

Под новым постом подписчики написали, что Зеленский выглядит не только поседевшим, но и уставшим.

"Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена президентства".

"Седеет дядя".

"Я бы сама уже поседела".

"Подменили Зеленского, это клон".

Еще летом отец Владимира Зеленского Александр признал, что его сын за годы президентства сильно изменился. Он согласился, что президент Украины "постарел". Заметим, что еще в начале президентской карьеры Владимира Зеленского, его родители были против политических амбиций сына. Зеленский-старший тяжело воспринимает критику в адрес сына.