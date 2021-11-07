Внешность украинского лидера стала предметом бурных обсуждений в сети. Все из-за фотографии, которую президент опубликовал 7 ноября.
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Что не так со фотографией
На фото, которое глава украинского государства разместил на странице в инстаграмме, видно, что у 43-летнего политика появилась седина.
Через несколько часов пост политика собрал более 115 тысяч лайков, а также тысячи комментариев. Многие пользователи социальной сети заметили, что у Зеленского с правой стороны головы видны светлые пряди волос.
В сети говорят, что Зеленский состарился / Коллаж 24 канала
Как реагируют пользователи соцсетей
Под новым постом подписчики написали, что Зеленский выглядит не только поседевшим, но и уставшим.
- "Грустные глаза, поседевшие волосы... Это цена президентства".
- "Седеет дядя".
- "Я бы сама уже поседела".
- "Подменили Зеленского, это клон".
Еще летом отец Владимира Зеленского Александр признал, что его сын за годы президентства сильно изменился. Он согласился, что президент Украины "постарел". Заметим, что еще в начале президентской карьеры Владимира Зеленского, его родители были против политических амбиций сына. Зеленский-старший тяжело воспринимает критику в адрес сына.