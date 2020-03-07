Проблем больше, – Зеленский сравнил реальное президентство с сериалом "Слуга народа"

Владимир Зеленский считает, что президентство – это тяжелая ноша. В реальной жизни трудностей гораздо больше.

Зеленский в интервью The Guardian сначала сказал, что быть президентом в сериале и в реальной жизни "это очень похоже". Однако затем уточнил, что не все так просто.

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Правда, проблем больше. Они катастрофические. Простите, они появляются, как прыщи на лице 18-летнего юноши. Вы не знаете, где они появятся и когда,

– сказал Владимир Зеленский.

При этом Зеленский вспомнил о протестах в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев. Издание отмечает, что "выражение лица у Зеленского резко изменилось".

Что известно о сериале "Слуга народа"?Сериал создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.



Сериал рассказывает об учителе истории Василие Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Он пытается жить обычной жизнью без привилегий "президента" и начинает борьбу с коррупцией и лживыми чиновниками.

Президент также рассказал о недавнем случае в семье.

Прихожу домой и спрашиваю: "Почему никто не здоровается?" И слышу свой голос по телевизору, мое выступление. А мой сын говорит: "Не мешай нам, мы смотрим президента",

– поделился Владимир Зеленский.

Заметим, что заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Трофимов считает, что украинцы захотят, чтобы Владимир Зеленский снова стал президентом в 2024 году. В то же время политик не знает, какое решение может принять Зеленский.

Справка. Владимир Зеленский стал президентом 21 мая 2019 года. Уровень доверия к президенту был самым высоким в сентябре 2019 года – тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли – только 13,5%. Сейчас рейтинг Зеленского существенно упал. Больше о рейтинге Владимира Зеленского – читайте здесь.