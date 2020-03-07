16:54
7 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, 6 березня
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, 6 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Проблем більше, – Зеленський порівняв реальне президентство з серіалом "Слуга народу"

      - Читать новость на русском
      Зеленський порівняв реальне президентство з серіалом "Слуга народу" / Getty images

      Володимир Зеленський вважає, що президентство – це важка ноша. У реальному житті труднощів значно більше.

      Зеленський в інтерв'ю The Guardian спочатку сказав, що бути президентом в серіалі та у реальному житті "це дуже схоже". Однак потім уточнив, що не все так просто.

      До теми Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

      Правда, проблем більше. Вони катастрофічні. Вибачте, вони з'являються, як прищі на обличчі 18-річного юнака. Ви не знаєте, де вони з'являться і коли,
      – сказав Володимир Зеленський.

      При цьому Зеленський згадав про протести у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Видання зазначає, що "вираз обличчя у Зеленського різко змінився".

      Що відомо про серіал "Слуга народу"? Серіал створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.

      Серіал розповідає про вчителя історії Василя Голобородька (його зіграв Зеленський), який став президентом України. Він намагається жити звичайним життям без привілеїв "президента" та починає боротьбу з корупцією та брехливими чиновниками.

      Президент також розповів про нещодавній випадок в сім'ї.

      Приходжу додому і питаю: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента",
      – поділився Володимир Зеленський.

      Зауважимо, що заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть, щоб Володимир Зеленський знову став президентом у 2024 роціВодночас політик не знає, яке рішення може прийняти Зеленський.

      Довідка. Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до президента був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг Зеленського суттєво впав. Більше про рейтинг Володимира Зеленського – читайте тут.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Нові Санжари Президент України Квартал 95 Кіно
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:01 Війна на Донбасі не може не цікавити: ветеран розкритикував українців, які "поза політикою"
      Леонід Остальцев
      сьогодні , 16:00 Як контролювати негатив та уникати стресу в своєму житті
      Марія Єфросиніна
      сьогодні , 15:00 Гучні відставки у Раді та тривожна реакція світу – підсумок програми "Голобородько"
      Антон Голобородько
      6 березня , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      сьогодні , 12:00 Американська першість: у чому секрет світового гіганта
      Тимур Курганов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук