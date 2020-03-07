Проблем більше, – Зеленський порівняв реальне президентство з серіалом "Слуга народу"

Володимир Зеленський вважає, що президентство – це важка ноша. У реальному житті труднощів значно більше.

Зеленський в інтерв'ю The Guardian спочатку сказав, що бути президентом в серіалі та у реальному житті "це дуже схоже". Однак потім уточнив, що не все так просто.

До теми Зеленський пояснив зміну старого Кабміну і заявив, що новий – незалежний

Правда, проблем більше. Вони катастрофічні. Вибачте, вони з'являються, як прищі на обличчі 18-річного юнака. Ви не знаєте, де вони з'являться і коли,

– сказав Володимир Зеленський.

При цьому Зеленський згадав про протести у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих з Китаю українців. Видання зазначає, що "вираз обличчя у Зеленського різко змінився".

Що відомо про серіал "Слуга народу"? Серіал створила компанія "Квартал 95", однім із засновників якої є чинний український президент Володимир Зеленський. Прем’єра в Україні відбулася восени 2015 року на телеканалі "1+1". У підсумку серіал продемонстрував надвисокі рейтинги та став найбільш обговорюваною прем'єрою на українському телебаченні.



Серіал розповідає про вчителя історії Василя Голобородька (його зіграв Зеленський), який став президентом України. Він намагається жити звичайним життям без привілеїв "президента" та починає боротьбу з корупцією та брехливими чиновниками.

Президент також розповів про нещодавній випадок в сім'ї.

Приходжу додому і питаю: "Чому ніхто не вітається?" І чую свій голос по телевізору, мій виступ. А мій син каже: "Не заважай нам, ми дивимося президента",

– поділився Володимир Зеленський.

Зауважимо, що заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов вважає, що українці захочуть, щоб Володимир Зеленський знову став президентом у 2024 році. Водночас політик не знає, яке рішення може прийняти Зеленський.

Довідка. Володимир Зеленський став президентом 21 травня 2019 року. Рівень довіри до президента був найвищим у вересні 2019 року – тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли – лише 13,5%. Наразі рейтинг Зеленського суттєво впав. Більше про рейтинг Володимира Зеленського – читайте тут.