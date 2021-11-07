Зовнішність українського лідера стала предметом бурхливих обговорень у мережі. Все через світлину, яке президент опублікував 7 листопада.

Цікаво Проблем більше, – Зеленський порівняв реальне президентство з серіалом "Слуга народу"

Що не так зі світлиною

На фото, яке глава української держави розмістив на сторінці в інстаграмі, видно, що в 43-річного політика з'явилася сивина.

За кілька годин повідомлення політика зібрало понад 115 тисяч лайків, а також тисячі коментарів. Багато користувачів соціальної мережі помітили, що у Зеленського з правого боку голови видно світлі пасма волосся.

Зверніть увагу! Можливо, це лише гра світла, оскільки ще недавно сивини у президента на фотографіях не було.



У мережі кажуть, що Зеленський постарів / Колаж 24 каналу

Як реагують користувачі соцмереж

Під новим постом підписники написали, що Зеленський виглядає не лише посивілим, а й стомленим.

"Сумні очі, посивіле волосся... Це ціна президентства".

"Сивіє дядько".

"Я б сама вже посивіла".

"Підмінили Зеленського, це клон".

Ще влітку батько Володимира Зеленського Олександр визнав, що його син за роки президентства дуже змінився. Він погодився, що президент України "постарів". Зауважимо, що ще на початку президентської кар'єри Володимира Зеленського його батьки були проти політичних амбіцій сина. Зеленський-старший важко сприймає критику на адресу сина.