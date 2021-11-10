Такою інформацією поділився Юрій Великий, актор "Кварталу 95". Зазначимо, що він вже понад 2 роки пародіює президента Зеленського у виступах студії.

Цікаво Ціна президентства: у мережі обговорюють сивину Зеленського

Радники хотіли захистити президента від критики

Великий стверджує, що такими подробицями з ним раніше поділилася секретарка Зеленського. Вона розповіла, що політик важко реагує на критику, оскільки "є дуже вразливим". Саме тому йому забороняли читати коментарі у соціальних мережах. У такий спосіб команда політика намагалася захистити його від хвилювань.

Вона (секретарка – 24 канал) сказала, що він дуже вразливий. Що все, що про нього говорять, йому важливо. Наскільки пам'ятаю, йому навіть забороняли читати фейсбук,

– підкреслив актор.

За його словами, глава держави помічав "щось для себе образливе" навіть у номерах своїх колишніх колег із "Кварталу 95". Також Великий стверджує, що перед тим, як піти у політику, Зеленський сприймав критику у свій бік легше. "Можливо, я не стикався. Не знаю", – пояснив він.

Ставлення Зеленського до жартів "Кварталу 95"

Великий запевнив, що при створенні жартів про главу держави автори "Кварталу 95" постійно застосовують самоцензуру. Попри це, Зеленський інколи все ж може ображатися. Один із таких випадків президент описав у розмові з Євгеном Кошовим. "Розумію, що ви маєте жартувати, але іноді ви робите це так по-свинськи", – поскаржився тоді політик.