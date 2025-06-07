Дыхание ртом: скрытая причина хронической усталости

Но есть еще один, неочевидный виновник – ваша полость рта. Об этом читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Дышать нужно носом – это обеспечивает правильное увлажнение, фильтрацию и подогрев воздуха. Но при сужении верхней челюсти, неправильном прикусе или увеличенных аденоидах дыхание часто переходит в ротовое – и это уже не мелочь.

Результат:

кислорода в крови становится меньше;

мозг не входит в фазы глубокого сна;

тело не восстанавливается;

слизистая пересыхает, риск кариеса возрастает.

Факт: В 2023 году группа ученых из США доказала, что люди, которые спят с открытым ртом, имеют худшее течение обструктивного апноэ - опасных ночных остановок дыхания.

Скрежет зубами (бруксизм): ночной стресс, о котором вы не догадываетесь

Скрежет зубами во сне – это сигнал. Часто – о стрессе или о том, что зубы замыкаются неправильно, мышцы напряжены, а мозг не может расслабиться.

Бруксизм вызывает:

головные боли,

боль в челюсти по утрам,

ощущение "тяжелой головы",

постоянную усталость.

Справка: Исследование BMC Oral Health (2024) выявило, что у пациентов с бруксизмом значительно чаще фиксируются расстройства дыхания во сне и повышенный мышечный тонус в зоне лица.

Апноэ: когда организм на мгновение "умирает", а мозг этого не замечает

Обструктивное апноэ сна (ОАС) – человек внезапно перестает дышать на несколько секунд. И так – десятки раз за ночь. Без пробуждения, но с нарушением всех фаз сна.

Причины часто стоматологические:

узкое небо,

недоразвитая нижняя челюсть,

неправильное положение языка,

смещение нижней челюсти в покое.

Даже дети могут иметь такие нарушения. И это заметно еще до начала храпа – на профилактическом осмотре у ортодонта.

Факт: Японские исследователи в 2022 году показали, что миофункциональная терапия – специальные упражнения для мышц языка и лица – значительно снижают проявления апноэ и храпа у пациентов с легкой степенью расстройства.

Что может сделать стоматолог? Больше, чем вы думаете

Сегодня стоматолог – не только о кариесе или имплантах. Это специалист, который может спасти ваш сон. И не только ваш.

Что именно мы делаем:

изготавливаем ночные каппы для уменьшения мышечного напряжения и защиты зубов;

проводим ортодонтическое лечение, которое улучшает дыхательные функции – в частности расширение верхней челюсти;

работаем с положением языка, мышечным тонусом, небом;

направляем к ЛОРу, сомнологу или миофункциональному терапевту при подозрении на нарушение сна.

Вывод

Не игнорируйте сигналы

Храп – это не смешно.

Скрежет зубами – не пустяк.

Постоянная усталость после сна – не "осеннее настроение".

Это все – симптомы, которые указывают на нарушения, с которыми не справятся ни мелатонин, ни отпуск. Но с которыми может справиться стоматолог – если обратиться вовремя.

Первое, что стоит сделать, – не ждать. А записаться на профилактический осмотр. Для себя. И для ребенка. Потому что качество жизни – начинается со сна.