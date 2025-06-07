Дихання ротом: прихована причина хронічної втоми
Але є ще один, неочевидний винуватець — ваша ротова порожнина. Про це далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Дивіться також У сучасних людей менший ризик деменції: з чим це повʼязано
Дихати потрібно носом – це забезпечує правильне зволоження, фільтрацію та підігрів повітря. Але при звуженні верхньої щелепи, неправильному прикусі чи збільшених аденоїдах дихання часто переходить у ротове – і це вже не дрібниця.
Результат:
- кисню у крові стає менше;
- мозок не входить у фази глибокого сну;
- тіло не відновлюється;
- слизова пересихає, ризик карієсу зростає.
Факт: У 2023 році група вчених із США довела, що люди, які сплять з відкритим ротом, мають гірший перебіг обструктивного апное — небезпечних нічних зупинок дихання.
Скреготіння зубами (бруксизм): нічний стрес, про який ви не здогадуєтесь
Скреготіння зубами уві сні – це сигнал. Часто – про стрес або про те, що зуби замикаються неправильно, м'язи напружені, а мозок не може розслабитися.
Бруксизм викликає:
- головні болі,
- біль у щелепі вранці,
- відчуття "важкої голови",
- постійну втому.
Довідка: Дослідження BMC Oral Health (2024) виявило, що у пацієнтів з бруксизмом значно частіше фіксуються розлади дихання уві сні та підвищений м'язовий тонус в зоні обличчя.
Апное: коли організм на мить "помирає", а мозок цього не помічає
Обструктивне апное сну (ОАС) – людина раптово перестає дихати на декілька секунд. І так – десятки разів за ніч. Без пробудження, але з порушенням усіх фаз сну.
Причини часто стоматологічні:
- вузьке піднебіння,
- недорозвинена нижня щелепа,
- неправильне положення язика,
- зміщення нижньої щелепи в спокої.
Навіть діти можуть мати такі порушення. І це помітно ще до початку хропіння – на профілактичному огляді у ортодонта.
Факт: Японські дослідники у 2022 році показали, що міофункціональна терапія – спеціальні вправи для м'язів язика й обличчя – значно знижують прояви апное та хропіння у пацієнтів з легким ступенем розладу.
Що може зробити стоматолог? Більше, ніж ви думаєте
Сьогодні стоматолог – не лише про карієс чи імпланти. Це фахівець, який може врятувати ваш сон. І не лише ваш.
Що саме ми робимо:
- виготовляємо нічні капи для зменшення м'язового напруження та захисту зубів;
- проводимо ортодонтичне лікування, яке покращує дихальні функції – зокрема розширення верхньої щелепи;
- працюємо з положенням язика, м'язовим тонусом, піднебінням;
- направляємо до ЛОРа, сомнолога або міофункціонального терапевта при підозрі на порушення сну.
Висновок
Не ігноруйте сигнали
Хропіння – це не смішно.
Скреготіння зубами – не дрібниця.
Постійна втома після сну – не "осінній настрій".
Це все – симптоми, які вказують на порушення, з якими не впораються ні мелатонін, ні відпустка. Але з якими може впоратися стоматолог – якщо звернутися вчасно.
Перше, що варто зробити, – не чекати. А записатись на профілактичний огляд. Для себе. І для дитини. Бо якість життя – починається зі сну.