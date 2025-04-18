Площади поражения очень большие: Харьков атаковали баллистическими ракетами с кассетной начинкой, – мэр

Россия нанесла баллистический удар по Харькову утром 18 апреля, в результате чего известно о жертве и пострадавших. По предварительной информации, есть много разрушений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

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Какие масштабы поражения в Харькове

По предварительной информации от городского головы, удары по Харькову нанесли баллистические ракеты с кассетной утварью. Как объясняет Игорь Терехов, именно в связи с этим площади поражения в результате атаки на город очень велики.

Точный тип ракет пока не указывается. Он отметил, что в настоящее время из-за ракетного удара пострадали 26 человек.

По предварительной информации, пострадали 15 многоквартирных домов. Продолжается обследование пораженной территории,

– говорится в сообщении.

Обновлено. Пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов. Число раненых возросло до 40.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Кстати, кроме вышеупомянутого, есть информация об одном погибшем, его тело нашли в собственной квартире. Согласно обнародованной информации, около 05:10 Россия нанесла четыре удара ракетами по Харькову.