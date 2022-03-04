О ситуации в ЗАЭС рассказала Государственная инспекция по ядерному регулированию 4 марта. Известно, что оккупанты атакуют электростанцию ​​в течение ночи.

Тема Ситуация остается сложной, но пожар на АЭС действительно ликвидировали, – мэр Энергодара

Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации,

– говорится в сообщении.

В результате обстрелов ЗАЭС мог произойти ядерный взрыв. По состоянию на 7 утра радиационный фон на территории Запорожья, к счастью, в норме.

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