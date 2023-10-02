ПМ-В на базе IVECO: Validus Special Auto впервые представила уникальную пиротехническую машину

Самую безопасную пиротехническую машину тяжелого типа ПМ-В на базе IVECO представила компания Validus Special Auto на официальной странице в фейсбуке.

С помощью функциональных возможностей ПМ-В разминирование украинских территорий и ликвидация больших обломков вражеских ракет будут происходить гораздо быстрее и безопаснее для спасателей. Это уникальный автомобиль для разминирования, по качеству и надежности не имеющий аналогов в Украине.

Этот транспорт в условиях войны по весу золота, говорят разработчики, поскольку враг плотно минует все на оккупированных территориях.

ПМ-В тяжелого типа укомплектованы самым современным оборудованием, которое есть в мире для спасателей, пиротехников, пожарных. Мы показываем то, что мы можем делать лучше как украинский производитель, и мы этим и удивляем тех же наших европейских коллег,

– рассказывает основатель компании Validus Special Auto Андрей Нагорный.

Validus Special Auto первая в Украине переоборудовала такое спецавто.

Одно из важнейших преимуществ ПМ-В – это способность благодаря специальному гидравлическому манипулятору поднимать тяжелые конструкции в пределах 6000 килограммов. Суммарно может перевозить более 1 тонны взрывоопасных предметов и имеет откидную крышу. При разрыве ВНП благодаря такой крыше взрывная волна направлена вверх, что поможет минимизировать повреждения на дороге, если автомобиль двигается.

Уникальная пиротехническая машина: Фото Validus Special Auto

Это не единственная разработка таких спецавто, вообще компания занимается разработкой и изготовлением транспорта для спасателей и специальных подразделений. Подробно осмотреть автомобиль можно по ссылке.

Понятно, что при перевозке ВНП существует большая опасность для спасателей. Поэтому мы создали полностью бронированные кабину и кузов с 4-м и 6-м классом защиты соответственно. Благодаря этому ГСЧС защищена при транспортировке ВНП. Внутри авто хорошо укомплектовано и имеет разное необходимое оборудование, например: осветительные приборы, фонари, малогабаритную электростанцию, сигнально-громкоговорительную установку, пневматический инструмент, специальные сейфы для перевозки ВНП и средств взрыва. Посредством них ПМ-В организует радиосвязь на дальность до 20 километров, деформирует и расширяет узкие отверстия в завалах и конструкциях. Кроме того, есть средства для индивидуальной бронезащиты, защиты органов дыхания и кожи и оказания медицинской помощи,

– рассказал начальник отдела реализации Validus Special Auto Юрий Хома.

При изготовлении этой машины разработчики постоянно совещались со спасателями и учитывали все их пожелания. Пока спрос на ПМ-В очень высок, поскольку задач очень много. Как сообщает Президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день в Украине минами и вражескими снарядами загрязнено 174 тысячи квадратных километров. Это вдвое больше площади Австрии, а ориентировочная стоимость гуманитарных работ по разминированию территории составляет 37 миллиардов долларов.

Данная техника может справиться не только со сверхсложной задачей разминирования, но и выполнить самое главное – сохранить жизнь спасателям.