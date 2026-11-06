За "Прайса" из новых "пленок" НАБУ по делу "Карфаген" внесли залог, – СМИ
Речь идет о первом заместителе начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимире Ценове. За него внесли 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили источники "Схем" в правоохранительных органах.
Кто внес залог за Ценова?
5 ноября суд избрал Ценову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 15 миллионов гривен.
Теперь стало известно, что залог был внесен. 13 миллионов внес отец Николай Ценов, еще 2 миллиона – другое физическое лицо.
Как выяснили журналисты "Следствия.Инфо", Николай Ценов ранее был первым заместителем начальника ГУБОП МВД Украины Владимира Бедриковского. В 2012 году, когда тот баллотировался в Верховную Раду от Тернопольщины, Николай Ценов был его доверенным лицом.
Также он был соучредителем общественной организации "Граждане Украины по борьбе с организованной преступностью", которая прекратила работу в 2017 году.
Что известно о роли Ценова в деле "Карфагена"?
По данным следствия, Ценов отвечал за "решение вопроса" с полицией. По меньшей мере, с января по июль 2026 года якобы получал деньги за "незамечание конкретных колл-центров".
Ценову инкриминируют
- создание, руководство преступным сообществом или организацией, а также участие в нем;
- принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.
Напомним, 4 ноября в рамках спецоперации "Карфаген" правоохранители провели обыски у представителей СБУ и Нацполиции.
НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации. По версии следствия, они платили взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, чтобы те не препятствовали работе мошеннических колл-центров и другого незаконного бизнеса.
Организатором группы следствие считает ранее судимого Андрея Осипова.
В схему, по данным правоохранителей, он привлек чиновников СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции, а также представителей криминальной среды.
Кроме мошенничества и торговли наркотиками, участников организации подозревают в незаконном изготовлении сигарет и фальшивой валюты, а также в нападениях, похищениях и избиении людей.