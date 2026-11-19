ВАКС арестовал фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова без права освобождения под залог / Радио Свобода
18 ноября ВАКС арестовал фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова без права освобождения под залог. Юрист Роман Вербовский подчеркнул, что подозреваемый во время большой войны выезжал из Украины более 37 раз.
В эфире 24 Канала юрист рассказал, что сторона обвинения настаивала на содержании под стражей до 16 января из-за высокого риска давления на свидетелей и побега подозреваемого. Также он отметил, что контакты Осипова с верхушкой спецслужбы перестали быть тайной еще летом в ходе другого расследования.
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Упреки генерала и манипуляции
Отдельно эксперт остановился на действиях другого подозреваемого по делу – генерала СБУ Сергея Дуки, который на заседании парламентской ВСК возмутился из-за публикации списков коллег, которые скидывались ему на залог. Юрист пояснил, что правоохранительные органы или прокуратура не обнародовали эти списки, однако появление этой информации в СМИ является общественно значимым из-за сообщений о добровольно-принудительном сборе средств.
Эти списки не были обнародованы ни официальными следственными органами, ни судом, ни прокуратурой, ни антикоррупционным бюро. Если они стали известны журналистам и те их обнародовали – это важная общественная информация, особенно с учетом сообщений в СМИ о добровольно-принудительном характере таких сборов
Он также назвал манипулятивными заявления чиновника о якобы имеющемся приговоре за государственную измену в отношении одного из детективов НАБУ. На самом деле детектива продержали в СИЗО в течение 5 месяцев, после чего следствие само отказалось от обвинений из-за отсутствия доказательств.
Роман Вербовский о деле "Карфаген": видео
Как расследования влияют на страну
Юрист категорически отверг упреки генерала о том, что расследования коррупции наносят ущерб имиджу Украины на переговорах с международными партнерами. Западные союзники, напротив, ценят системную борьбу с коррупцией на высшем уровне, а работа детективов стала единственным направлением, за которое государство получило похвалу в недавнем отчете Еврокомиссии по вопросам расширения.
Разоблачение улучшает нашу обороноспособность. Во-первых, цена коррупции становится выше, а во-вторых, это позволяет сэкономить огромные средства, которые затем государство может направить на закупку дронов, ракет и необходимого военного вооружения
Ранее ВАКС решил арестовать Андрея Осипова, а следствие оценило стоимость легализованного им имущества в более чем 42 миллиона гривен.
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