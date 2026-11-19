В ефірі 24 Каналу юрист розповів, що сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою до 16 січня через високі ризики тиску на свідків та втечі підозрюваного. Також він зауважив, що контакти Осіпова з верхівкою спецслужби перестали бути таємницею ще влітку під час іншого розслідування.

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Закиди генерала та маніпуляції

Окремо експерт зупинився на діях іншого підозрюваного у справі – генерала СБУ Сергія Дуки, який на засіданні парламентської ТСК обурився через публікацію списків колег, що скидалися йому на заставу. Юрист пояснив, що правоохоронні органи чи прокуратура не оприлюднювали цих списків, однак вихід цієї інформації в медіа є суспільно важливим через повідомлення про добровільно-примусовий збір коштів.

Ці списки не були оприлюднені ані офіційними органами слідства, ні судом, ні прокуратурою, ні антикорупційним бюро. Якщо вони стали відомі журналістам і ті їх оприлюднили – це важлива суспільна інформація, особливо зважаючи на повідомлення у ЗМІ про добровільно-примусовий характер таких зборів– зазначив юрист.

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Він також назвав маніпулятивними заяви посадовця про нібито наявний вирок за держзраду щодо одного з детективів НАБУ. Насправді детектива протримали в СІЗО впродовж 5 місяців, після чого слідство саме відмовилося від обвинувачень через відсутність доказів.

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Як розслідування впливають на країну

Юрист категорично відкинув закиди генерала про те, що розслідування корупції б'ють по іміджу України на переговорах із міжнародними партнерами. Західні союзники, навпаки, цінують системну боротьбу з топкорупцією, а робота детективів стала єдиним напрямом, за який державу похвалили в нещодавньому звіті Єврокомісії щодо розширення.

Викриття покращує нашу обороноздатність. По-перше, ціна корупції стає дорожчою, а по-друге, це зберігає величезні кошти, які потім держава може спрямувати на закупівлю дронів, ракет та необхідного військового озброєння– підсумував експерт.

Раніше ВАКС вирішив заарештувати Андрія Осіпова, а слідство оцінило вартість легалізованого ним майна у понад 42 мільйони гривень.