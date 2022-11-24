По "делу Павелка" прокуроры скрывают важные детали: убытков нет, но есть платеж Коллини

В уголовном деле по строительству завода УАФ по производству искусственной футбольной травы следователями Нацполиции и прокурорами намеренно скрываются важные обстоятельства.

Об этом в интервью рассказал адвокат Украинской ассоциации футбола Денис Бугай.

По его словам, дело, в котором уведомление о подозрении получил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, три года расследовалось НАБУ. Детективы провели большую международно-правовую работу и пришли к выводу об отсутствии вины руководителя УАФ.

Результат всем известен. Руководитель САП его комментировал. Доказательств вины субъекта их подследственности, то есть Андрея Павелко, установлено не было,

– напомнил Бугай.

В сентябре 2021 года это дело с НАБУ было передано в Нацполицию. И больше года в ней ничего не происходило.

"За более чем год пребывания дела в полиции следователи ни разу не общались с представителями УАФ, даже не было дополнительного допроса или уточнений.

По этому делу вообще не появилось ничего нового, а наоборот. Из материалов производства пока "выпущено", а точнее сказать, намеренно скрыты сверхважные обстоятельства и документы, снимающие любые подозрения с представителей УАФ. Речь, в частности, о платеже арабской компании SDT, который был и полностью опровергает обвинения в завышении цен или переплатах со стороны "ФФУ Продакшн", – пояснил юрист.

Он отметил, что "SDT", по рекомендации представителя Polytan, предоставляла заводу УАФ по производству футбольного покрытия (ФФУ "Продакшн") широкий спектр услуг.

"…переговоры с иностранными производителями оборудования, подписание договоров, приобретение и сопровождение поставок оборудования на сам завод в Киевской области. За эти услуги "ФФУ Продакшн" платило определенные средства в течение всего периода сотрудничества с "SDT". В конце сотрудничества, после проведенного перерасчета оплаты услуг , "ФФУ Продакшн" выставил арабскому партнеру финансовую претензию о том, что сумма уплаченных средств превышала стоимость предоставленных услуг. В "SDT" тоже все посчитали и согласились с претензией заказчика. Поэтому в итоге мы говорим о том, что УАФ вернула эту переплату себе в полном объеме и потратила указанные средства на закрытие других своих неотложных нужд", – рассказал Бугай.

Далее, средства "переплаченные в пользу "SDT" в УАФ направили на покрытие задолженности перед итальянским судьей Пьерлуиджи Коллиной. Он сотрудничал с украинской футбольной организацией согласно заключенному в 2012 году договору. А из-за долга перед ним Коллина подал иск против ФФУ (сейчас" – УАФ) в суд в Швейцарии.

"Спор, наконец, удалось урегулировать, однако только после того, как те самые "переплаченные в пользу "SDT" средства в УАФ направили на покрытие задолженности перед итальянским судьей. Расчет с Коллиной компания "SDT" произвела из-за собственного контрагента – Softex", - пояснил юрист.

Адвокат добавил, что сам факт расхода возвращенных "SDT" средств полностью опровергает утверждение следствия о якобы присвоении кем-то сумм. Тем более что физически эти средства даже не заходили на счета ассоциации футбола.

Он отметил, что в производстве отсутствует даже экспертиза, которая бы подтверждала нанесенный хоть кому-либо ущерб. В распоряжении УАФ есть выводы их международных аудиторов, которые свидетельствуют об отсутствии убытков.

Напомним, по поводу вручения подозрения Андрею Павелко, юристы УАФ ранее заявили, что "дело развалится у первого же судьи".