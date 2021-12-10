Обвинения политику выдвинули заочно. Об этом 10 декабря на брифинге для журналистов заявил грузинский прокурор Леван Вепхвадзе.
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Экс-руководителю полиции Одесской области предъявили обвинения из-за пересечения границы Саакашвили
Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии возбудила уголовное дело в отношении экс-замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе,
– заявил прокурор.
Он также объяснил, что якобы Лорткипанидзе "разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину".
Дело против него было открыто за "оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии". Согласно статье ему грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время политик живет в Украине.
Грузинская прокуратура считает, что якобы:
- Лорткипанидзе встретился с Элгуджой Цомая и уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии;
- впоследствии в сентябре Лорткипанидзе снова связался с Цомая, который на тот момент был в Грузии, и попросил его приехать в Украину;
- 20 сентября тот отправился в Украину;
- 26 сентября на автомобиле Лоркипанидзе Саакашвили доставили в украинский порт Черноморск, и там пересадили в тайник, оборудованный в грузовике Цомая;
- впоследствии они пересекли границу Украины и грузовик оказался на пароме VILNIUS.
Также грузинская прокуратура в содействии Саакашвили по пересечению границы обвиняет Георгия Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Все они по решению грузинского суда под арестом.
Грузинская прокуратура также заявила, что Лорткипанидзе проходит как обвиняемый по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года якобы из-за превышения служебных полномочий.
Коротко о деле из-за пересечения Саакашвили границы Грузии
- 20 октября Михеила Саакашвили официально обвинили в незаконном пересечении границы Грузии. Предварительно известно, что политик проехал в грузовике с молочными продуктами.
- 1 октября на территории Грузии его задержали из-за возбужденных уголовных дел. В этот же день он начал голодовку и прекратил только 20 ноября после того, как его перевели в госпиталь.
- В настоящее время продолжаются суды по делам Саакашвили. Письменное интервью политика читайте по ссылке.
В чем власти Грузии обвиняют Саакашвили – смотрите видео