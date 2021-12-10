Обвинения политику выдвинули заочно. Об этом 10 декабря на брифинге для журналистов заявил грузинский прокурор Леван Вепхвадзе.

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Экс-руководителю полиции Одесской области предъявили обвинения из-за пересечения границы Саакашвили

Прокуратура Грузии за помощь гражданину Украины Михеилу Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии возбудила уголовное дело в отношении экс-замминистра внутренних дел Георгия Лорткипанидзе,

– заявил прокурор.

Он также объяснил, что якобы Лорткипанидзе "разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину".

Дело против него было открыто за "оказание помощи в незаконном пересечении государственной границы Грузии". Согласно статье ему грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время политик живет в Украине.

Грузинская прокуратура считает, что якобы:

Лорткипанидзе встретился с Элгуджой Цомая и уговорил его перевести Саакашвили на собственном автомобиле с прицепом через госграницу Грузии;

впоследствии в сентябре Лорткипанидзе снова связался с Цомая, который на тот момент был в Грузии, и попросил его приехать в Украину;

20 сентября тот отправился в Украину;

26 сентября на автомобиле Лоркипанидзе Саакашвили доставили в украинский порт Черноморск, и там пересадили в тайник, оборудованный в грузовике Цомая;

впоследствии они пересекли границу Украины и грузовик оказался на пароме VILNIUS.

Также грузинская прокуратура в содействии Саакашвили по пересечению границы обвиняет Георгия Нариманидзе, Элгуджа Цомая, Зураб и Шалва Цоцория. Все они по решению грузинского суда под арестом.

Обратите внимание! Георгий Лорткипанидзе был заместителем министра внутренних дел Грузии. Впоследствии, во время председательства Одесской ОГА Михеила Саакашвили, занимал должность руководителя Главного управления Министерства внутренних дел в Одесской области.

Грузинская прокуратура также заявила, что Лорткипанидзе проходит как обвиняемый по делу о жестком разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года якобы из-за превышения служебных полномочий.

Коротко о деле из-за пересечения Саакашвили границы Грузии

20 октября Михеила Саакашвили официально обвинили в незаконном пересечении границы Грузии. Предварительно известно, что политик проехал в грузовике с молочными продуктами.

1 октября на территории Грузии его задержали из-за возбужденных уголовных дел. В этот же день он начал голодовку и прекратил только 20 ноября после того, как его перевели в госпиталь.

В настоящее время продолжаются суды по делам Саакашвили. Письменное интервью политика читайте по ссылке.

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