Обвинувачення політику висунули заочно. Про це 10 грудня на брифінгу для журналістів заявив грузинський прокурор Леван Вепхвадзе.
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Екскерівнику поліції Одещини висунули звинувачення через перетин кордону Саакашвілі
Прокуратура Грузії за допомогу громадянину України Міхеілу Саакашвілі у незаконному перетині державного кордону Грузії розпочала кримінальну справу щодо ексзаступника міністра внутрішніх справ Георгія Лорткіпанідзе,
– заявив прокурор.
Він також пояснив, що нібито саме Лорткіпанідзе "розробив план та маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину".
Справу проти нього відкрили за "надання допомоги у незаконному перетині державного кордону Грузії". Згідно зі статтею йому загрожує до 5 років ув'язнення. Наразі політик живе в Україні.
Грузинська прокуратура вважає, що нібито:
- Лорткіпанідзе зустрівся з Елгуджою Цомая і вмовив його перевести Саакашвілі власним автомобілем з причепом через держкордон Грузії;
- згодом у вересні Лорткіпанідзе знову зв'язався з Цомая, який на той момент був у Грузії, і попросив його приїхати до України;
- 20 вересня той вирушив в Україну;
- 26 вересня на автомобілі Лоркіпанідзе Саакашвілі доставили до українського порту Чорноморськ, і там пересадили у схованку, обладнану в вантажівці Цомая;
- згодом вони перетнули кордон України й вантажівка опинилась на поромі VILNIUS.
Також грузинська прокуратура в сприянні Саакашвілі з перетину кордону звинувачує Георгія Наріманідзе, Елгуджа Цомая, Зураб та Шалва Цоцорія. Всі вони, за рішенням грузинського суду, під арештом.
Грузинська прокуратура також заявила, що Лорткіпанідзе проходить як обвинувачений у справі про жорсткий розгін мітингу опозиції 26 травня 2011 року нібито через перевищення службових повноважень.
Коротко про справу через перетин Саакашвілі кордону Грузії
- 20 жовтня Міхеіла Саакашвілі офіційно звинуватили у незаконному перетині кордону Грузії. Попередньо відомо, що політик проїхав у вантажівці з молочними продуктами.
- 1 жовтня на території Грузії його затримали через відкриті кримінальні справи. У цей же день він почав голодування й припинив тільки 20 листопада – після того, як його перевели в госпіталь.
- Наразі тривають суд щодо справ Саакашвілі. Письмове інтерв'ю політика читайте за посиланням.
У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі – дивіться відео