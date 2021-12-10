Про деталі розслідування розповів речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, низку посадовців ДПСУ притягнули до дисциплінарної відповідальності.
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Демченко зазначив, що не може розкрити всіх деталей розслідування, адже матеріали містять інформацію з обмеженим доступом. Водночас він зазначив, що документи направили відповідному органу досудового розслідування, який відкрив карне провадження за цим фактом.
За результатами розслідування низка посадових осіб з зазначених вище підрозділів та органів ДПСУ притягнута до дисциплінарної відповідальності,
– сказав речник ДПСУ.
В чому полягає дисциплінарне покарання, та скількох осіб воно торкнулося, в ДПСУ не розказали. ЗМІ пишуть, що може мовитися про пониження у званні чи посаді, або ж про догану.
Що цьому передувало
Міхеіл Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. В ЗМІ з'явилася інформація, що експрезидент Грузії незаконно перетнув державний кордон України, сховавшись у вантажному контейнері на поромі, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.
Головне про затримання Саакашвілі
- Після затримання політик оголосив голодування. Справи проти себе він вважає політично вмотивованими.
- У тюрмі стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився, а медики повідомили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Це неврологічний розлад, який може завдати ураження головного мозку.
- 20 листопада експрезидент Грузії припинив голодування через погіршення самопочуття. Це сталося після переведення до військового шпиталю в грузинському місті Горі.
Боротьба Саакашвілі у Грузії: дивіться відео