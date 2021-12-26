В целом пограничники обнаружили около 30 тысяч пачек сигарет. По документам, в вагоне, где нашли контрабанду, перевозили ламинат.

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Поезд направлялся в Румынию

Контрабанду пограничники обнаружили на пропускном пункте "Вадул – Сирет" на границе с Румынией. Сигареты перевозили поездом.

Контрабанда цигарок
Контрабанда, которую изъяли пограничники / Фото Госпогранслужбы

Весь "ламинат" пограничники изъяли. Задержали ли причастных к контрабанде, пограничники не уточнили.

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