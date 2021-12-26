Загалом прикордонники виявили близько 30 тисяч пачок сигарет. За документами, у вагоні, де знайшли контрабанду, перевозили ламінат.
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Потяг прямував до Румунії
Контрабанду прикордонники виявили на пропускному пункті "Вадул – Сірет", що на кордоні з Румунією. Сигарети перевозили потягом.
Контрабанда, яку вилучили прикордонники / Фото Держприкордонслужби
Увесь "ламінат" прикордонники вилучили. Чи затримали причетних до контрабанди, прикордонники не уточнили.
Останні схожі випадки в Україні
- На Сумщині виявили контрабанду голубів. Росіянин намагався у звичайних картонних коробках перевезти птахів до України. Наміри чоловіка невідомі.
- У Львові митники знайшли у багажі жінки, яка прилетіла з Єгипту, заборонені ліки з психотропними речовинами. Усі препарати вилучили.
- Митники на пропускному пункті "Шегині" на Львівщині виявили контрабанду брендованого одягу на 1,3 мільйона гривень. Мікроавтобус з товаром прибув з Польщі й нібито перевозив речі для секонд-хенду.
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