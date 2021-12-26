Загалом прикордонники виявили близько 30 тисяч пачок сигарет. За документами, у вагоні, де знайшли контрабанду, перевозили ламінат.

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Потяг прямував до Румунії

Контрабанду прикордонники виявили на пропускному пункті "Вадул – Сірет", що на кордоні з Румунією. Сигарети перевозили потягом.

Контрабанда цигарок
Контрабанда, яку вилучили прикордонники / Фото Держприкордонслужби

Увесь "ламінат" прикордонники вилучили. Чи затримали причетних до контрабанди, прикордонники не уточнили.

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