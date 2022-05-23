Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов во время телемарафона, сообщает 24 канал. Он добавил, что соответствующие службы продолжают изучать детали обстрела.
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Обстрел был со стороны России, с земли. Сейчас работают соответствующие службы, чтобы установить с какого расстояния был произведен обстрел. Не ракетный обстрел, не сброшенная ракета с самолета,
– отметил Терехов.
Несмотря на это, по словам мэра Харькова, несмотря на это, город начинают восстанавливать.
Кратко об обстреле Харькова
- Российские кафиры атаковали Харьков утром 23 мая – обстреляли жилой район Павлово Поле. Взрывы раздались около 8:00.
- В результате обстрела пострадавший. По предварительным данным, от взрыва один мужчина получил контузию, его доставили в больницу.
- Глава Харьковской областной военной администрации уточнил, что снаряд попал у остановки общественного транспорта. Мужчина получил ранения взрывной волной.
- Также повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе авто и киоски.
- По предварительной информации, российские военные произвели обстрел "Ураганами". Корреспондентка 24 канала в Харькове сообщила, что несколько кассетных снарядов не разорвались и изъяты саперы.
К слову, вчера, 22 мая, российские кафиры из реактивных систем залпового огня обстреляли Киевский район Харькова.
ВСУ отразили наступление кафиров
- На Харьковском направлении российские кафиры пытаются изо всех последних сил удержать то, что захватили. Для этого бросают в бой подразделения своей армии западного военного округа и балтийского флота.
- Украинские защитники проводят в Харьковской области контрнаступление, поэтому россияне устанавливают блокпосты и фортификационные сооружения возле захваченных населенных пунктов.
- В частности, в районе Изюма российские кафиры на отдельных участках пытались провести разведку боем , но Вооруженные Силы Украины нанесли врагу потери, поэтому россиянам пришлось отступить.