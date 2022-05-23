Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, повідомляє 24 канал. Він додав, що наразі відповідні служби продовжують вивчати деталі обстрілу.
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Обстріл був зі сторони Росії, із землі. Зараз працюють відповідні служби, щоб встановити з якої відстані було здійснено обстріл. Не ракетний обстріл, не скинута ракета з літака,
– зазначив Терехов.
Попри це, за словами мера Харкова, попри це місто починають відновлювати.
Коротко про обстріл Харкова
- Російські окупанти атакували Харків зранку 23 травня – обстріляли житловий район Павлове Поле. Вибухи пролунали близько 8:00.
- Унаслідок обстрілу є постраждалий. За попередніми даними, від вибуху один чоловік отримав контузію, його доправили до лікарні.
- Глава Харківської обласної військової адміністрації уточнив, що снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. Чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею.
- Також ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема авто та кіоски.
- За попередньою інформацією, російські військові здійснили обстріл "Ураганами". Кореспондентка 24 каналу у Харкові повідомила, що декілька касетних снарядів не розірвалися і їх вилучили сапери.
До слова, вчора, 22 травня, російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район Харкова.
ЗСУ відбили наступ окупантів
- На Харківському напрямку російські окупанти намагаються з усіх останніх сил втримати те, що захопили. Для цього кидають у бій підрозділи своєї 6 армії західного військового округу та балтійського флоту.
- Українські захисники проводять на Харківщині контрнаступ, тому росіяни встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди біля захоплених населених пунктів.
- Зокрема, у районі Ізюма російські окупанти на окремих ділянках намагались провести розвідку боєм, але Збройні Сили України завдали ворогу втрат, тож росіянам довелось відступити.
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