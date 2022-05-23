Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає 24 канал.

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Безуспішна спроба розвідки

Очільник області повідомив, що у районі Ізюма російські окупанти на окремих ділянках намагались провести розвідку боєм, але Збройні Сили України завдали ворогу втрат, тож росіянам довелось відступити.

Водночас впродовж минулої доби загарбники обстрілювали позиції наших військових та готували нові спроби піти в наступ. Проте зараз росіяни на Харківському напрямку зосередилися на обороні, а ЗСУ тримають позиції та не допускають просування ворога.

Додамо, що головним та важливим є те, що українські війська пішли у контрнаступ на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках. До цього, за словами радника голови ОП Арестовича, ЗСУ близько чотирьох тижнів сиділи в оборонних позиціях.

Окупанти не змогли мобілізувати українських чоловіків в Ізюмі

Російські загарбники намагаються залучити до бойових дій жителів тимчасово захоплених територій Харківської області, зокрема в тимчасово окупованому Ізюмі. Це пов’язано з браком людських ресурсів у російській армії. Проте, за словами голови Харківської ОВА, немає інформації про те, що хтось зголосився б стати до лав ЗС Росії, тож спроби окупантів провалились.

Також відомо, що загалом мешканцям Ізюма росіяни давали вибір – або виїжджати з міста на територію Росії, або ставати до лав збройних сил Росії. Проте вже відомо, що окупанти з Ізюма примусово вивозять українців до Росії. Депортують людей через пункт пропуску на кордоні в селі Чугунівка, а звідти українців доправляють до російського Бєлгорода, де їх відправляють у "фільтраційні табори".

Ситуація на Харківщині: головне станом на 23 травня

Впродовж минулої доби російські загарбники обстрілювали Харків та населені пункти області. 22 травня окупанти з реактивних систем залпового вогню атакували Київський район міста.

Сьогодні вранці, 23 травня, росіяни обстріляли район Павлового Поля. Там снаряд влучив поблизу зупинки громадського транспорту. Відомо, що один чоловік постраждав внаслідок вибухової хвилі.

Також окупанти завдають атак населеним пунктам Харківщини. Впродовж неділі, 22 травня, російські війська обстрілювали Циркуни, вже відомо про двох людей, які зазнали поранень, окрім цього відомо про 1 пораненого цивільного в Первомайському, та ще одну людину в Балаклії.

В ніч проти понеділка у Чугуївському районі внаслідок обстрілів зайнялися приватні будинки, магазин та кафе. На щастя, ніхто не постраждав.

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