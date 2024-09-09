Городские власти сообщили о прилётах. По меньшей мере на месте одного возник пожар. О вероятных пострадавших пока информации нет.

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Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 02:46. Местные мониторинговые сообщества сразу начали писать о пусках корректируемых авиационных бомб на областной центр. Вскоре отреагировала и местная власть.

Предварительно – несколько ударов по городу КАБами. Относительно пострадавших – идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар,

– написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Этой же ночью в Киевской области раздавались взрывы. Местные власти информировали о работе сил Противовоздушной обороны, а Воздушные силы перед этим – об угрозе применения врагом ударных дронов-камикадзе.

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