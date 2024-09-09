Міська влада повідомила про прильоти. Щонайменше на місці одного виникла пожежа. Про ймовірних постраждалих наразі інформації немає.
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Атака на Харків із повітря 9 вересня: що відомо
Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:46. Місцеві моніторингові спільноти одразу почали писати про пуски коригованих авіаційних бомб на обласний центр. Невдовзі відреагувала і місцева влада.
Попередньо – кілька ударів по місту КАБами. Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа,
– написав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Цієї ж ночі у Київській області лунали вибухи. Місцева влада інформувала про роботу сил Протиповітряної оборони, а Повітряні сили перед цим – про загрозу застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.