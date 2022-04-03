По-хорошему, мы не должны были просить оружие, нам должны были дать его без просьб, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что западные партнеры должны предоставить Украине оружие без уговоров. По словам главы государства, партнеры понимают, какое зло пришло на украинскую землю.

Зеленский упомянул о саммите НАТО в 2008 году

Об этом Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам. Он упомянул о саммите НАТО, состоявшемся в апреле 2008 года.

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На саммите в Бухаресте глава РФ Владимир Путин сказал западным лидерам, что "нет такой страны как Украина". Но, по словам Зеленского, мы доказываем, что такая страна была, есть и будет.

Президент добавил, что Украина не будет прятаться за "сильными мира сего и не будет никого уговаривать".

После этого Зеленский сказал, что Украина не должна была просить о военной помощи, чтобы защититься от России. Оружие должны были предоставить без просьб.

По-хорошему, мы не должны были и просить о помощи оружием, чтобы защититься от этого зла, пришедшего на нашу землю. Все необходимое оружие нам и так должны были предоставить – без просьб. Ибо и сами прекрасно осознавали, какое зло пришло и что именно оно принесло с собой,

– резюмировал президент.

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