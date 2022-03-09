По меньшей мере 1 424 гражданских лица были убиты или ранены в Украине с 24 февраля – ООН

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитало количество убитых и раненых гражданских лис начала полномасштабной войны России против Украины. При этом там отметили, что количество жертв может быть значительно выше.

По состоянию на 00:00, 9 марта Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 1 424 жертвы гражданского населения в Украине: 516 погибших и 908 раненых.

516 погибших: 98 мужчин, 60 женщин, 9 мальчиков и 5 девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, пол которых пока неизвестен.

908 раненых: 78 мужчин, 57 женщин, 12 девочек и 4 мальчика, а также 34 ребенка и 723 взрослых, пол которых пока неизвестен.

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Большинство зафиксированных потерь среди гражданского населения были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной воздействия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на контролируемой правительством территории и особенно в последние дни, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ожидают подтверждение. Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведенную статистику.

УВКПЧ обращает внимание на отчет Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, согласно которому по состоянию на 12:00 (по местному времени) 8 марта 41 ребенок был убит и 76 ранены.

УВКПЧ также обращает внимание на отчет Национальной полиции Харьковской области, согласно которому на 18:00 (по местному времени) 8 марта общее количество потерь среди гражданского населения Харьковской области составило 170 убитых (165 взрослых и 5 детей) и 368 раненых.

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