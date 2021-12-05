Десятки людей пострадали
Только в субботу на острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек, еще 57 пострадали. Такую информацию обнародовали службы по чрезвычайным ситуациям.
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У многих пострадавших диагностировали серьезные ожоги.
В результате извержения по меньшей мере 11 деревень в районе Лумаджанг покрылись вулканическим пеплом. Дома стали полностью черными. Люди должны были спасаться в мечетях и импровизированных убежищах.
Эвакуации населения препятствовали задымление, отключение электроэнергии и дожди, которые превратили пепел в грязь. Кроме того, сильно пострадал мост, который соединяет Лумаджанг с соседним городом. Сейчас из района вывезли 902 человека.
Смотрите видео об извержении вулкана на острове Ява:
Что известно об извержении вулкана на острове Ява
- Извержение началось 4 декабря в 15:20 по местному времени.
- Огромный шлейф пепла поднялся на высоту 15 тысяч метров. Самолетам пришлось изменить свою траекторию движения, чтобы избежать опасного участка.
- В соцсетях распространили видео, на которых видно, как люди в панике покидают дома и бегут прочь.
- Последний раз вулкан извергался в начале декабря 2020 года. Тогда он выбросил горячий пепел на 3 тысячи метров.