Десятки людей пострадали

Только в субботу на острове Ява погибли по меньшей мере 13 человек, еще 57 пострадали. Такую информацию обнародовали службы по чрезвычайным ситуациям.

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У многих пострадавших диагностировали серьезные ожоги.

В результате извержения по меньшей мере 11 деревень в районе Лумаджанг покрылись вулканическим пеплом. Дома стали полностью черными. Люди должны были спасаться в мечетях и импровизированных убежищах.

Эвакуации населения препятствовали задымление, отключение электроэнергии и дожди, которые превратили пепел в грязь. Кроме того, сильно пострадал мост, который соединяет Лумаджанг с соседним городом. Сейчас из района вывезли 902 человека.

Смотрите видео об извержении вулкана на острове Ява:

Что известно об извержении вулкана на острове Ява