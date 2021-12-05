Десятки людей постраждали

Лише в суботу на острові Ява загинули щонайменше 13 людей, ще понад 57 – постраждали. Таку інформацію оприлюднили служби з надзвичайних ситуацій.

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У багатьох постраждалих діагностували серйозні опіки.

Внаслідок виверження щонайменше 11 сіл в районі Лумаджанг покрилися вулканічним попелом. Будинки стали повністю чорні. Люди мусили рятуватися у мечетях та імпровізованих притулках.

Евакуації населення перешкоджали задимлення, відключення електроенергії та дощі, які перетворили попіл на бруд. Крім того, сильно постраждав міст, який сполучав Лумаджанг з сусіднім містом. Наразі з району вивезли 902 людини.

Дивіться відео з виверження вулкану на острові Ява:

Що відомо про виверження вулкану на острові Ява