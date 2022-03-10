В эфире канала "Рада" советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что это делается для того, чтобы люди жаловались на власть. Якобы она не может защитить их от врага.

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Оккупанты хотят настроить украинцев против власти

Смотрите, зачем они бьют по мирным городам? Чтобы посыпались обвинения со стороны народа по отношению к власти. Что якобы она не может обеспечить мир на местах. Она не может договориться с противником, чтобы выпустить мирных жителей,

– подчеркнул он.

Арестович добавил, что понимает людей. Но отметил, что не все до конца понимают, что такое война.

С врагом можно договориться единственным образом: уничтожить его физически. Этим и сейчас занимаются ВСУ, Тероборона и добровольцы,

– сказал Арестович.

Он также успокоил жителей Киева, в котором он находится со своими родными. Столицу, убеждает советник главы ОП, оцепить невозможно. За это точно можно не беспокоиться.

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