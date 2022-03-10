В ефірі каналу "Рада" радник голови Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що це робиться для того, щоб люди нарікали на владу. Мовляв, вона не може їх захистити від ворога.

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Окупанти хочуть налаштувати українців проти влади

Дивіться, для чого вони б’ють по мирних містах? Щоби посипалися звинувачення з боку народу стосовно влади. Що, мовляв, вона не може забезпечити мир на місцях. Вона не може домовитися з противником, щоб випустити мирних мешканців,

– наголосив він.

Арестович додав, що розуміє людей. Але зазначив, що не всі до кінця усвідомлюють, що таке війна.

З ворогом можна домовитися єдиним чином: знищити його фізично. Цим і займаються зараз ЗСУ, Тероборона та добровольці,

– сказав Арестович.

Він також заспокоїв мешканців Києва, в якому перебуває він зі своїми рідними. Столицю, переконує радник голови ОП, оточити неможливо. За це точно можна не хвилюватися.

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