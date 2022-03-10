Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Рада".
До теми Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна, – Арестович після авіаудару по Маріуполі
За його словами, росіяни вже почали реалізовувати свою улюблену сирійсько-чеченську тактику.
Вона полягає в терорі цивільного населення, вони зрівнюють з землею Охтирку, Харків, Маріуполь. Це те, що окупанти здатні зараз зробити,
– заявив Арестович.
Він наголосив, що воювати на полі бою зі Збройними Силами України в загарбників не дуже виходить.
"Тому почалися удари по житлових кварталах та пологовому будинку у Маріуполі спеціально, і це навіть Захарова озвучила під час брифінгу", – додав Арестович.
До слова, росіяни вкотре продемонстрували, що їхній цинічності немає меж. Атакуючи Маріуполь, вороже командування знало, що бомби скидатимуть саме на пологовий будинок, про що випадково розповіли приблизно за 4 години до атаки.
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Відео до теми – Як виглядає Маріуполь після удару