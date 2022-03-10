Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада".
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По его словам, россияне уже начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику.
Она заключается в терроре гражданского населения, они сравнивают с землей Ахтырку, Харьков, Мариуполь. Это то, что оккупанты способны сейчас сделать,
– заявил Арестович.
Он подчеркнул, что воевать на поле боя с Вооруженными Силами Украины у захватчиков не очень получается.
"Поэтому начались удары по жилым кварталам и роддоме в Мариуполе специально, и это даже Захарова озвучила во время брифинга", – добавил Арестович.
К слову, россияне в очередной раз продемонстрировали, что их циничности нет предела. Атакуя Мариуполь, вражеское командование знало, что будут сбрасывать бомбы именно на роддом, о чем случайно рассказали примерно за 4 часа до атаки.
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