Тепер на окупантів чекає ще серйозніша відсіч від Збройних сил України. Про це радник керівника Офісу Президента сказав у зверненні до російських військових.

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До удару по пологовому будинку Маріуполя – були квіточки. Тепер, тварюки, почнеться зовсім інша війна,

– сказав політик.

Дивіться відеозвернення Арестовича до окупантів:

Коротко про цинічний обстріл лікарні

Російські окупанти вдень 9 березня скинули бомби на дитячу лікарню в Маріуполі, у будівлі також був розташований пологовий будинок. Корпус вщент зруйнований.

Наразі відомо про 17 постраждалих, серед них є працівники медзакладу та породіллі.

Інформації про жертв ще немає.

Пошукові роботи тривають.

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До теми дивіться відео, як окупанти відкрили вогонь під час евакуації: