Такое мнение в эфире 24 канала высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, это всегда приводит к коррупции и дефициту.

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Фурса: правительство может мало что поделать

По мнению Фурсы, госрегулирование цен на определенные группы товаров ввели намеренно. Мол, когда принимали законодательство под пандемию коронавируса, один из депутатов предложил идею с государственным регулированием цен.

Они были вынуждены проголосовать, потому что это популизм. Дальше правительство так выписало постановление, что там нет настоящего регулирования. Там есть мониторинг,

– отметил инвестиционный банкир.

Он пояснил, что де-факто госрегулирование не будет работать, а будет лишь де-юре – официально. "Как идея государственное регулирование цен – это очень вредно", – считает Фурса.

Фурса прокомментировал госрегулирование цен на определенные товары: смотрите видео

По наблюдению банкира, задача борьбы с инфляцией возложена, собственно, на Нацбанк. К тому же инфляция, как для Украины не является очень высокой.

Это людям неприятно слышать, но ту инфляцию, которую сейчас имеем в Украине, это импортированная инфляция. Американцы напечатали очень много долларов, и это ко всему миру пришла инфляция. Украинское правительство может мало что поделать. Стоит адресно помогать определенным группам населения. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Госрегулирование цен на продукты: главное

В целом перечень товаров, за которыми будут следить, состоит из более 30 позиций. Следить же за ценами должна Государственная служба статистики.

Во время карантина предельный уровень надбавки на определенные продукты не должен превышать 10%. Об этом сообщалось 12 января на заседании Кабмина.

Также в Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. В правительстве заверили, что это не повторение советской практики.

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