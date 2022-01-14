Таку думку в ефірі 24 каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, це завжди призводить до корупції й дефіциту.

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Фурса: Уряду можна мало що вдіяти

На думку Фурси, держрегулювання цін на певні групи товарів ввели навмисно. Мовляв, коли ухвалювали законодавство під пандемію коронавірусу один із депутатів запропонував ідею з державним регулюванням цін.

Вони були вимушені проголосувати, бо це популізм. Далі уряд так виписав постанову, що там немає справжнього регулювання. Там є моніторинг,

– відзначив інвестиційний банкір.

Він пояснив, що де-факто держрегулювання не працюватиме, а буде лиш де-юре – офіційно. "Як ідея державне регулювання цін – це дуже шкідливо", – вважає Фурса.

Фурса прокоментував держрегулювання цін на певні товари: дивіться відео

За спостереженням банкіра, завдання боротьби з інфляцією покладене, власне, на Нацбанк. До того ж інфляція, як для України не є дуже високою.

Це людям неприємно чути, але ту інфляцію, яку зараз маємо в Україні, то це імпортована інфляція. Американці надрукували дуже багато доларів і це до всього світу прийшла інфляція. Українському уряду можна мало що вдіяти. Варто адресно допомагати певним групам населення. Сергій Фурса Інвестиційний банкір

Держрегулювання цін на продукти: головне

Загалом перелік товарів, за якими слідкуватимуть, складається з понад 30 позицій. Слідкувати ж за цінами має Державна служба статистики.

Під час карантину граничний рівень надбавки на визначені продукти не має перевищувати 10%. Про це повідомлялось 12 січня на засіданні Кабміну.

Також в Україні через зростання цін на продукти хочуть запровадити спеціальні "картки" для вразливої частини населення. В уряді запевнили, що це не повторення радянської практики.

Важливо – в Україні вчергове подорожчали продукти: дізнайтесь більше у відео