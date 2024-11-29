Та чи вдарять значні морози в перші дні грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на грудень 2024 в Україні

За прогнозом Кібальчича, на вихідних, 30 листопада – 1 грудня, внаслідок розвитку великого та малорухомого антициклону, що охопить територію більшості європейських країн, істотні опади не очікуються. Тільки у суботу під впливом фрагмента теплого фронту на Заході та Півдні подекуди дощі з мокрим снігом.

Очікується, що температура повітря буде в межах кліматичної норми без різких коливань. Також ймовірні тумани по всій Україні, подекуди з відкладенням паморозі.

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1 грудня на Заході хмарно, без істотних опадів. Місцями можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7, у Карпатах упродовж дня 0 – -5 градусів.

На Півночі без опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5 градусів.

У центральній частині також без опадів. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів. Вночі -3 – +2, вдень +1 – +6 градусів.

На Півдні сухо. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень +3 – +8.

На Сході хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5 градусів.

Тож сильного похолодання та снігопадів найближчими днями ще не буде.

До речі, Кібальчич прогнозує, що загалом грудень в Україні, ймовірно, стане класичним перехідним періодом від осені до зими. Втім, на Півдні й у Криму зимові умови настануть не повною мірою. Так, середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди.

Тим часом на решті території України середньомісячна температура повітря очікується в межах -1 – -1 градус, а у високогірних районах Карпат — подекуди до -5 – -7 градусів. Це відповідає багаторічним нормам.