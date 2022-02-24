По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч: появилось видео

По пригороду Харькова враг нанес удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информацию о возможных жертвах и пострадавших сейчас устанавливают.

Жуткую новость сообщил Антон Геращенко. Он подчеркнул, что россияне в очередной раз врут.

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По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информация о погибших и раненых уточняется,

– написал Геращенко.

По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч: смотрите видео

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