По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч: появилось видео
24 февраля 2022 , 09:33Читати новину українською
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
По пригороду Харькова враг нанес удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информацию о возможных жертвах и пострадавших сейчас устанавливают.
Жуткую новость сообщил Антон Геращенко. Он подчеркнул, что россияне в очередной раз врут.
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По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информация о погибших и раненых уточняется,
– написал Геращенко.
По пригороду Харькова нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч: смотрите видео