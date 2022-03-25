По приказу коллаборантки: оккупанты заблокировали раздачу гуманитарной помощи в Мелитополе

В Мелитополь 25 марта прибыла гуманитарная помощь. Однако оккупанты заблокировали ее раздачу местным жителям.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, приказ запретить выдачу продуктов и медикаментов лично выдала самопровозглашенная руководительница оккупационной администрации и коллаборантка Галина Данильченко.

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Мелитопольцы не могут получить помощь

Пожарная часть Мелитополя, в которую Украина завезла 13 тонн продуктов, и 2 тонны детского питания, и медикаментов 25 марта, полностью заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти "гуманитарку" для ее распространения украинской стороне не дают.

Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы реализовать ее за наличные. Часть – накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии оккупанта,

– сообщил Федоров.

Напомним, что Мелитополь находится под временной оккупацией с 26 февраля. Легитимного мэра города ранее похитили российские службы, после чего Украина осуществила обмен и вызволила его из плена. На место Федорова оккупанты поставили марионетку и предательницу Украины Галину Данильченко, которая является членом запрещенной на территории нашего государства партии "Оппозиционный блок".

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