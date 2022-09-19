На острове было зафиксировано большое количество осадков. Они привели к повышению уровня воды в реках, подтоплениям и оползням.

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Последствия стихии в Пуэрто-Рико

Тропический ураган Фиона накрыл юго-западное побережье острова, двигаясь в Доминиканскую Республику. Синоптики прогнозируют количество осадков в результате стихии в пределах от 340 до 460 миллиметров с максимальным количеством 760 миллиметров.

Эти дожди приведут к опасным для жизни и катастрофическим вспышкам и городским наводнениям в Пуэрто-Рико и восточной Доминиканской Республике, а также к оползням в районах высокогорной местности.

– сообщили в Центре борьбы с ураганами.

В результате свирепства стихии по всему острову исчез свет. Президент США Джо Байден объявил на территории Пуэрто-Рико чрезвычайное положение.

Последствия урагана Фиона в Пуэрто-Рико: смотрите видео

Некоторые реки побили рекорд по уровню поднятия воды со времен урагана Мария, накрывшего остров в 2017 году. Тогда стихия так же обесточила Пуэрто-Рико. Многие тогда остались без света на несколько месяцев.

По прогнозам синоптиков, тропический ураган Фиона будет только набирать обороты и превратится в крупный ураган. Из-за стихии правительство Багамских островов уже опубликовало предупреждения для граждан – страна также под угрозой удара урагана.

Тропический ураган Фиона свирепствует в Пуэрто-Рико: смотрите видео

По шкале Саффира-Симпсона тропический ураган отнесли к первой, то есть самой низкой категории. Однако прогнозы неутешительны – он может усилиться до не менее 3 категории.

Накануне ураган уже унес одну жизнь в Гваделупе – мужчина погиб, когда наводнение, вызванное ураганом, снесло его дом. Там полностью разрушена столица французского заморского департамента Бас-Тер.

Ненастье свирепствует в Украине

18 сентября непогода в виде ливней и шквального ветра пронеслась по Украине:

В Киевской области 21 населенный пункт обесточен полностью, 64 частично. В столице ненастье свалило деревья и привело к частичным затоплениям;

В Ивано-Франковской области из-за ливней зафиксировали частичные подтопления. В областном центре спасателям пришлось откачивать воду на отдельных участках.

В Сумской области мощный ветер срывал крыши и разрушал дома. 8 человек пострадали, 1 – погибло.

Также ненастье свирепствовало на Хмельнитчине, в Тернополе, Черкассах и Одессе.

На 19 сентября прогнозы синоптиков неутешительны – почти во всех регионах Украины, кроме Юга, объявлено штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.

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