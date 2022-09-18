В частности, сильный дождь был в столице. Также о непогоде сообщали в Одессе, Коломые, Ивано-Франковске и других городах.

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В результате непогоды в Киевской области частично исчез свет

В Киевской областной военной администрации рассказали, что из-за ухудшения погоды в области произошли аварийные отключения света. В настоящее время бригады ДТЭК "Киевские региональные электросети" пытаются ликвидировать последствия непогоды.

Они уже вернули свет в 21 населенный пункт, который полностью обесточило и в 64 – частично. Отремонтировали 678 трансформаторных подстанций и 34 воздушные линии 6 – 10 киловатт,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 21:48 обесточенными полностью остаются 48 населенных пунктов, а частично – 54. Также повреждены 46 линий 6 – 10 киловатт и 601 трансформаторная подстанция. ️Есть отключение в сети 0,4 киловатт, что непосредственно питает дома жильцов.

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По словам местных жителей, непогода наделала беды и в самой столице. Мощный ветер повалил деревья:

в Голосеевском районе – дерево упало на автомобиль и зацепило электропровода,

в Соломенском районе – дерево упало и перекрыло всю дорогу.

Кроме того, на улице Набережно-Крещатицкой автомобиль Toyota провалился под асфальт. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео, как авто провалилось под асфальт:

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Мощный ливень накрыл Ивано-Франковскую область

В ГСЧС рассказали, что в результате интенсивных осадков и порывов ветра произошло подтопление участков жилого сектора в Ивано-Франковской области. Спасателей совместно с ДПК села Ланы и КУ "ИФ МАРС" трижды откачивали воду. В частности, в Ивано-Франковске:

по улице Любачевского, где произошло подтопление частного домохозяйства,

по улице Мира и улице Калушское шоссе откачивали воду из десяти гаражных помещений.

Кроме этого, сотрудники ГСЧС разрезали поваленные в результате непогоды деревья, упавшие на проезжую часть дороги в Ивано-Франковске, Коломые и Городенке. Также спасатели ДПК Ланы разрезали дерево, провисшее над жилым домом в результате порыва ветра. Всего к работам привлекли 22 сотрудника ГСЧС и 6 спецавтомобилей.

Смотрите фото последствий непогоды в Ивано-Франковске / Фото

Городской глава Коломыи Богдан Станиславский рассказал, что дождь и ветер нанесли вред городу.

"Есть несколько поваленных деревьев, затопленных подвалов и поврежденных линий электропередач и уличного освещения. Соответствующие службы работают, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия непогоды", – отметил мэр.

По его словам, утром поступило сообщение о падении деревьев по улице Чайковского. Спасатели уже убрали проезжую часть от веток и стволов. На место происшествия выехали электрики.

Кроме этого, работники КП "Коломыяводоканал" работают над прочисткой сточного коллектора в районе Богуна – Стефаника, ведь там подтапливало подвалы. А КП "Зеленосвет" ликвидирует обрывы линий уличного освещения.

"По информации ГСЧС и Укргидрометцентра, сегодня до конца дня и завтра улучшения погодных условий не ожидается. Поэтому прошу всех быть осторожными, не оставлять машины под деревьями и в случае чрезвычайной ситуации сразу сообщать соответствующим службам", – подытожил Станиславский.

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Непогода наделала беды в Сумской области

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что в результате непогоды в области разрушились дома. Кроме того, мощный ветер срывал крыши.

Немало разрушений в домохозяйствах, повалены деревья. Часть общины осталась без электроэнергии,

– добавил Живицкий.

По состоянию на 18:54 спасатели извлекали пострадавших из-под завалов. Сейчас известно, что 8 человек получили ранения, один – погиб. В частности:

два человека с травмами средней тяжести находятся в местной больнице;

одна женщина с переломом руки – в Сумах;

2-месячный ребенок без сознания в состоянии контузии – в Конотопской центральной районной больнице;

еще четырем людям с легкими травмами была оказана медицинская помощь без госпитализации.

"В результате стихийного бедствия один человек погиб, на него упала стена", – рассказал глава ОВА.

Непогода повредила дом в Сумской области / Фото Дмитрия Живицкого

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Спасатели совершили более 10 выездов в Хмельницкой области

В ГСЧС Хмельницкой области рассказали, что спасатели области совершили более 10 экстренных выездов из-за непогоды.

В результате ухудшенных погодных условий были повалены деревья, которые падали на проезжую часть дороги, тротуары, обрывали электролинии, а иногда падали и на автомобили и домовладения,

– сообщили спасатели.

Больше всего досталось Хмельницкому и Каменец-Подольскому районам. Подразделения ГСЧС работали в:

Хмельницкой,

Каменец-Подольский,

Ярмолинецкий,

Чемеровецкой,

Староконстантиновской,

Летичевской,

Виньковецкой,

Войтовецкой общине.

К работам привлекли 56 спасателей и 13 единиц спецтехники. Травмированных и погибших в результате непогоды, к счастью, нет.

"Бригады электриков уже работают над возобновлением электроснабжения. В случае повторного ухудшения погодных условий спасатели готовы к реагированию на вызовы", – подытожили в ГСЧС.

Смотрите фото последствий непогоды в Хмельницкой области / Фото ГСЧС Хмельницкой области

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Непогода пронеслась по Тернополю, Черкассам и Одессе.

Также сильный ветер и ливень были в Тернополе. По информации "Город", неподалеку от ЦУМа упало огромное дерево.

Оно оказалось на пешеходной зоне и задело фонтан. Кроме этого, по информации патрульных, на дорогах области также немало поваленных деревьев.



В центре Тернополя упало дерево / Фото "Город"

По информации "Суспільне", деревья падали и в Черкассах. На улице Вергая пострадал прохожий.

Представитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области Ирина Назарок рассказала, что вызов к медикам поступил 18 сентября в 18:42.

На мужчину упало дерево. Медики экстренки доставили 30-летнего мужчину в третью больницу. Предварительно у него была закрытая черепно-мозговая травма,

– добавила пресс-секретарь.

В свою очередь, в Одессе коммунальщики получили 12 аварийных вызовов из-за непогоды. Бригады ликвидировали 5 аварийных веток и распилили 7 аварийных деревьев.

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