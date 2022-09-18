Зокрема, сильний дощ був у столиці. Також про негоду повідомляли в Одесі, Коломиї, Івано-Франківську та інших містах.

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Внаслідок негоди на Київщині частково зникло світло

У Київській обласній військовій адміністрації розповіли, що через погіршення погоди в області відбулися аварійні відключення світла. Наразі бригади ДТЕК "Київські регіональні електромережі" намагаються ліквідувати наслідки негоди.

Вони вже повернули світло у 21 населений пункт, що знеструмлювався повністю, та у 64 – частково. Відремонтували 678 трансформаторних підстанцій та 34 повітряні лінії 6 – 10 кіловатів,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 21:48 знеструмленими повністю залишаються 48 населених пунктів, а частково – 54. Також пошкодженими є 46 ліній 6 – 10 кіловатів та 601 трансформаторна підстанція. ️Е вимкнення в мережі 0,4 кіловата, що безпосередньо живить будинки мешканців.

Злива затопила станцію Академмістечко: відео

За словами місцевих жителів, негода наробила лиха й в самій столиці. Потужний вітер повалив дерева:

в Голосіївському районі – дерево впало на автомобіль і зачепило електродроти,

в Солом'янському районі – дерево впало і перекрило всю дорогу.

Окрім цього, на вулиці Набережно-Хрещатицькій автомобіль Toyota провалився під асфальт. Попередньо, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться відео, як авто провалилося під асфальт:

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Потужна злива накрила Івано-Франківщину

У ДСНС розповіли, що внаслідок інтенсивних опадів та поривів вітру сталося підтоплення ділянок житлового сектору на Івано-Франківщині. Рятувальників спільно з ДПК села Лани та КУ "ІФ МАРС" тричі відкачували воду. Зокрема, в Івано-Франківську:

по вулиці Любачівського, де сталося підтоплення приватного дворогосподарства,

по вулиці Миру та вулиці Калуське шосе відкачували воду з десяти гаражних приміщень.

Окрім цього, співробітники ДСНС розрізали повалені внаслідок негоди дерева, які впали на проїжджу частину дороги в Івано-Франківську, Коломиї та Городенці. Також рятувальники ДПК Лани розрізали дерево, яке провисло над житловим будинком внаслідок пориву вітру. Загалом до робіт залучили 22 співробітників ДСНС та 6 спецавтомобілів.

Дивіться фото наслідків негоди в Івано-Франківську / Фото

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський розповів, що дощ та вітер наробили шкоди у місті.

"Маємо декілька повалених дерев, затоплених підвалів і пошкоджених ліній електропередач та вуличного освітлення. Відповідні служби працюють, щоб якомога швидше подолати наслідки негоди", – зауважив мер.

За його словами, вранці надійшло повідомлення про падіння дерев на вулиці Чайковського. Рятувальники вже прибрали проїзну частину від гілля і стовбурів. На місце події виїхали електрики.

Окрім цього, працівники КП "Коломияводоканал" працюють над прочищенням стічного колектора в районі Богуна – Стефаника, адже там підтоплювало підвали. А КП "Зеленосвіт" ліквідовує обриви ліній вуличного освітлення.

"За інформацією ДСНС та Укргідрометцентру, сьогодні до кінця дня та завтра покращення погодних умов не очікується. Тому прошу всіх бути обережними, не залишати машини під деревами та у разі надзвичайної ситуації одразу повідомляти відповідні служби", – підсумував Станіславський.

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Негода наробила лиха на Сумщині

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що внаслідок негоди в області зруйнувалися будинки. Окрім цього, потужний вітер позривав дахи.

Чимало руйнувань у домогосподарствах, повалені дерева. Частина громади лишилася без електроенергії,

– додав Живицький.

Станом на 18:54 рятувальники діставали постраждалих з-під завалів. Наразі відомо, що 8 людей зазнали поранень, а одна – загинула. Зокрема:

двоє людей з травмами середньої тяжкості перебувають у місцевій лікарні;

одна жінка з переломом руки – у Сумах;

2-місячна дитина без свідомості у стані контузії – у Конотопській центральній районній лікарні;

ще чотирьом людям з легкими травмами надали медичну допомогу без госпіталізації.

"Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна", – розповів голова ОВА.

Негода пошкодила будинки на Сумщині / Фото Дмитра Живицького

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Рятувальники здійснили понад 10 виїздів на Хмельниччині

У ДСНС Хмельниччини розповіли, що рятувальники області здійснили понад 10 екстрених виїздів через негоду.

Внаслідок погіршених погодних умов було повалено дерева, які падали на проїжджу частину дороги, тротуари, обривали електролінії, а подекуди падали й на автомобілі та домоволодіння,

– повідомили рятувальники.

Найбільше дісталося Хмельницькому та Кам'янець-Подільському районам. Підрозділи ДСНС працювали в:

Хмельницькій,

Кам'янець-Подільській,

Ярмолинецькій,

Чемеровецькій,

Старокостянтинівській,

Летичівській,

Віньковецькій,

Війтовецькій громадах.

До робіт залучили 56 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Травмованих та загиблих внаслідок негоди, на щастя, немає.

"Бригади електриків вже працюють над відновленням електропостачання. У разі повторного погіршення погодних умов, рятувальники готові до реагування на виклики", – підсумували в ДСНС.

Дивіться фото наслідків негоди на Хмельниччині / Фото ДСНС Хмельниччини

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Негода пронеслася Тернополем, Черкасами та Одесою

Також сильний вітер та злива були в Тернополі. За інформацією "Місто", неподалік ЦУМу впало величезне дерево.

Воно опинилося на пішохідній зоні та зачепило фонтан. Окрім цього, за інформацією патрульних, на дорогах області також є чимало повалених дерев.



В центрі Тернополя впало дерево / Фото "Місто"

За інформацією Суспільне, дерева падали й в Черкасах. На вулиці Вергая внаслідок цього постраждав перехожий.

Речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф області Ірина Назарок розповіла, що виклик до медиків надійшов 18 вересня о 18:42.

На чоловіка впало дерево. Медики екстренки доправили 30-річного чоловіка до третьої лікарні. Попередньо, в нього була закрита черепно-мозкова травма,

– додала речниця.

Своєю чергою, в Одесі комунальники отримали 12 аварійних викликів через негоду. Бригади ліквідували 5 аварійних гілок та розпиляли 7 аварійних дерев.

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