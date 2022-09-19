На острові зафіксували велику кількість опадів. Вони призвели до підняття рівня води у річках, підтоплень та зсувів.

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Наслідки стихії у Пуерто-Рико

Тропічний ураган Фіона накрив південно-західне узбережжя острова, рухаючись до Домініканської Республіки. Синоптики прогнозують кількість опадів унаслідок стихії у межах від 340 до 460 міліметрів з максимальною кількістю 760 міліметрів.

Ці дощі призведуть до небезпечних для життя та катастрофічних спалахів і міських повеней у Пуерто-Ріко та східній Домініканській Республіці, а також до зсувів у районах високогірної місцевості,

– повідомили у Центрі боротьби з ураганами.

Унаслідок лютування стихії по всьому острову зникло світло. Президент США Джо Байден оголосив на території Пуерто-Рико надзвичайний стан.

Наслідки ураганну Фіона в Пуерто-Рико: дивіться відео

Деякі річки побили рекорд за рівнем підняття води з часів урагану Марія, який накрив острів у 2017 році. Тоді стихія так само знеструмила Пуерто-Рико. Чимало людей тоді залишилися без світла на кілька місяців.

За прогнозами синоптиків, тропічний ураган Фіона лише набиратиме обертів і перетвориться на великий ураган. Через стихію уряд Багамських островів уже опублікував попередження для громадян – країна також під загрозою удару урагану.

Тропічний ураган Фіона лютує в Пуерто-Рико:дивіться відео

За шкалою Саффіра-Сімпсона тропічний ураган віднесли до першої, тобто найнижчої категорії. Однак прогнози невтішні – він може посилитися до щонайменше 3 категорії.

Напередодні ураган уже забрав одне життя у Гваделупі – чоловік загинув, коли повінь, спричинена ураганом знесла його будинок. Там повністю зруйнована столиця французького заморського департаменту – Бас-Тер.

Негода лютує в Україні

18 вересня негода у вигляді злив та шквального вітру пронеслася Україною:

У Київській області 21 населений пункт знеструмлений повністю, 64 частково. У столиці негода повалила дерева та призвела до часткових затоплень;

На Івано-Франківщині через зливи зафіксували часткові підтоплення. В обласному центрі рятувальникам довелося відкачувати воду на окремих ділянках.

На Сумщині потужний вітер зривав дахи та руйнував будинки. 8 людей постраждали, 1 – загинула.

Також негода лютувала на Хмельниччині, в Тернополі, Черкасах та Одесі.

На 19 вересня прогнози синоптиків невтішні – майже у всіх регіонах України, крім Півдня, оголошено штормове попередження та жовтий рівень небезпеки.

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