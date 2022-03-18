По району Львовского аэропорта оккупанты выпустили 6 крылатых ракет

Из акватории Черного моря на Львов полетели 6 крылатых ракет. Они ударили по авиаремонтному заводу.

Об этом сообщает Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ. Вероятно, это были ракеты Х-555 (крылатые ракеты большой дальности). Но 2 из 6 удалось уничтожить.

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Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены,

– сообщили в ВСУ.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ракеты попали по авиаремонтному заводу. В результате – его здания уничтожены. Сейчас на месте работают спасатели и коммунальные службы.

Садовый добавил, что активную работу завода прекратили раньше времени. Поэтому пока человеческих жертв нет.

Украинцев настойчиво просят не публиковать и не распространять в соцсетях фото, видео и любую другую информацию об обстреле российских захватчиков. Распространять можно только официальные заявления от власти или ВСУ.

Отметим, что 18 марта примерно в 6:00 в большинстве областях Украины раздалась воздушная тревога. Жители Львова услышали несколько взрывов в районе аэропорта.

Напомним, это не первый запуск ракет по Львовской области. Ночью 13 марта захватчики обстреляли Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области. 30 ракет оккупанты запустили из Черного и Азовского морей. 8 из них долетели до цели и унесли жизни более 30 человек.