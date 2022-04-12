Мимикрия под Лукашенко

Эти первые шаги к авторитаризации государства, к подминанию его под себя и дружба с Россией. Скорее это напоминает белорусскую модель. Станет ли Венгрия полноценной Беларусью, той которую мы видим сейчас? Помешали этому два момента.

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Первый – это то, что Лукашенко прошел долгий путь в 20 лет. Не думаю, что Орбан продержится у власти еще 20 лет. Конечно, он говорил, что еще 8 лет ему бы не помешало побыть у власти, чтобы воплотить все свои программные цели, но 8 – не 20. В какой-то момент он уйдет на политическую пенсию по сугубо естественным причинам.

И второй момент, который, я думаю, станет на этом пути – это слишком тесная интеграция Венгрии в ЕС. Она не сможет прервать все эти связи.

Европейский монолит

Когда Лукашенко строил свою Беларусь, она не входила ни в один блок или объединение, а, следовательно, ему было проще. Орбану, чтобы создать что-то такое, необходимо будет предварительно разрушить уже существующие связи.

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Мы помним, сколько длился Брекзит сугубо формально. Это был длинный сериал с выходом Британии. Притом, что вроде бы это было по согласию сторон. Не думаю, что сценарий будет настолько катастрофическим.

Хотя да, проблемы он создает, и пребывание нынешней Венгрии с ее связями с РФ в Евросоюзе создает проблемы прежде всего для последнего.

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