По состоянию на утро на Днепропетровщине ни одного оккупанта, – ВГА

Начинаем утром и с хороших новостей. В частности, известно, что ни одного оккупанта на Днепропетровщине, по состоянию на утро 2 марта, нет.

Об этом рассказала заместитель главы Днепропетровской ОВА Ольга Горб в своем фейсбуке.

Важно Моральный дух оккупантов стремительно снижается из-за ВСУ, – Генштаб

Доброе утро! На сегодняшнее утро на территории Днепропетровской области ни одного захватчика нет! Работаем! Все будет Украина!

– написала она.

Днепр вот уже несколько дней готов "встретить" оккупанта. В городе на улицах лежат тонны мешков, а горожане продолжают строить баррикады.

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Текст публикации Ольги Горб

Доброе утро! На сегодняшнее утро на территории Днепропетровской области ни одного захватчика нет! Работаем! Все будет Украина!