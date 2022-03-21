В ночь на 21 марта ВСУ наносили сильные удары по вражеским войскам. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Наши силы наносили мощные удары по противнику. У него есть очередные потери. Противник прибег к ответу, но по сравнению с нашими ударами, они были маленькие и нестрашные,

– говорит Арестович.

Военно-политическое руководство Украины продолжает контролировать ситуацию.

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