У ніч проти 21 березня ЗСУ завдавали сильних ударів по ворожих військах. Про це заявив радник голови ОП Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Наші сили завдавали потужних ударів по противнику. Він має чергові втрати. Противник вдався до відповіді, але у порівнянні з нашими ударами, вони були маленькі та нестрашні,

– каже Арестович.

Воєнно-політичне керівництво України продовжує контролювати ситуацію.

До теми – Ранковий брифінг Арестовича за 21 березня: дивіться відео