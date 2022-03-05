По технике врага в Кульбакино просят не стрелять: она наша, там украинский флаг

5 марта 2022 , 15:35
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Источник:

телеграмм Виталия Кима

Виталий Ким сообщил в сети, что технику россиян в Кульбакино захватили украинцы. Глава Николаевской ОВА призвал не стрелять по ней.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к местному населению по поводу военной техники россиян.

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По вражеской технике в Кульбакино не нужно стрелять

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