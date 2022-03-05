По технике врага в Кульбакино просят не стрелять: она наша, там украинский флаг
5 марта 2022 , 15:35Читати новину українською
Источник:телеграмм Виталия Кима
Виталий Ким сообщил в сети, что технику россиян в Кульбакино захватили украинцы. Глава Николаевской ОВА призвал не стрелять по ней.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обратился к местному населению по поводу военной техники россиян.
Читайте также Один из морпехов сбил сразу 3 вертолета оккупантов первое фото подбитого вертолета России
По вражеской технике в Кульбакино не нужно стрелять
Дополняем новость...