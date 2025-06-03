24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что об этом известно

Где сейчас тревога

Воздушные силы ориентировочно в 09.50 сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Причиной назвали взлет МиГ-31К. Через несколько минут появилась информация о скоростной цели, курсом на Киев.

В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги,

– говорится в сообщении КГВА.

Отметим, что во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Николаеве, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Более подробной информации по этому поводу пока не указывали.

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Напомним, 23 мая по всей Украине тоже была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К. Мониторы на тот момент сообщали о повышенной угрозе пуска "Кинжалов".