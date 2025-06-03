24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що про це відомо

Де зараз тривога

Повітряні сили орієнтовно о 09:50 повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Причиною назвали зліт МіГ-31К. За кілька хвилин з'явилася інформація про швидкісну ціль, курсом на Київ.

У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– ідеться у повідомленні КМВА.

Зауважимо, що під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Миколаєві, про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Детальнішої інформації з цього приводу наразі не вказували.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, 23 травня по всій Україні теж було оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К. Монітори на той момент повідомляли про підвищену загрозу пуску "Кинджалів".